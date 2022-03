Courses cyclistes UFOLEP Lavergne, 22 mai 2022, Lavergne.

Courses cyclistes UFOLEP Lavergne

2022-05-22 13:30:00 – 2022-05-22

Lavergne Lot-et-Garonne Lavergne

Venez nombreux participer à la course cycliste organisée par le Cyclo Sport Miramontais et réservée aux licenciés UFOLEP.

Un circuit en boucle de 9,7 km de faux plat que prendront à bras le corps les participants, selon les catégories. Les concurrents se partageront de nombreuses primes tout au long des épreuves. Les 5 premiers de chaque catégorie seront récompensés à l’arrivée.

Le 1er départ sera donné à 13h30 devant la Mairie. Inscriptions et paiement en ligne.

+33 6 72 57 31 92

©csmiramontais

Lavergne

dernière mise à jour : 2022-03-16 par