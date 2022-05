Courses cyclistes semi nocturne Quessoy, 1 juillet 2022, Quessoy.

2022-07-01 – 2022-07-01

Quessoy 22120 Quessoy

Courses cyclistes en semi nocturne

Organisées par Bien Vivre à Crézouard et sous le contrôle de l’Union Cycliste Briochine

Le circuit passera par la rue de la Corderie, puis par la rue de l’Hôtel Girault, puis direction La Noë, retour par la Croix de Pierre et la Ville Davy.

Au programme : 2 courses :

– 1ère course : les Pass’Cyclism Open ; circuit fermé de 66 km

– 2nde course : ouverte aux catégories 1, 2, 3 juniors ; circuit fermé de 88 km

+33 2 96 42 30 03

Quessoy

