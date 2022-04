Courses cyclistes : Prix de la Commune de Houx Houx, 1 mai 2022, Houx.

Courses cyclistes : Prix de la Commune de Houx Houx

2022-05-01 – 2022-05-01

Houx Eure-et-Loir Houx

Organisé par le C’Chartres Cyclisme. Championnat départemental 1, 2 3 et juniors. Circuit de 8.4 kms avec arrivée en haut de la côte de Houx.

Départ à 8h00 pour les D1-D2 pour 8 tours.

Départ à 8h05 pour les D3-D4 pour 6 tours.

Départ à 10h30 pour les cadets pour 7 tours.

Départ à 10h35 pour les minimes pour 4 tours.

Départ à 14h00 pour les 1, 2, 3 et J pour 15 tours. Cette course servira de support au championnat d’Eure-et-Loir des catégories 1, 2, 3 et juniors.

presidentvschartres@wanadoo.fr

