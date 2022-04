Courses : Breizh Oxygène Trail Plounéventer Plounéventer Catégories d’évènement: Finistère

Plounéventer Finistère

2 épreuves : 21 km – départ à 9 h ; 10,5 km – départ à 9 h 30. Inscriptions sur Klikego.com. Organisé par le club de course à pied et de marche « Oxygène ».

https://fr-fr.facebook.com/oxygeneplouneventer/

