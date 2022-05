Courses à la Timbale – Fêtes de la Bague Semur-en-Auxois, 5 juin 2022, Semur-en-Auxois.

Courses à la Timbale – Fêtes de la Bague Semur-en-Auxois

2022-06-05 – 2022-06-05

Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Dernières courses clôturant les Fêtes de la Bague : la course à la Timbale datant de 1841 où l’on peut assister à une épreuve de trot attelé,. Et la dernière née : la course à la Timbale de chevaux de trait, l’occasion de voir une race différente galoper les 2112 mètres de terre battue du cours Général de Gaulle.

14h30 : Course à la Timbale, Chevaux de trait

15h30 : Course à la Timbale, Trot attelé

+33 3 80 97 01 11

