2022-10-23 – 2022-10-23

Finistre Plomeur Les étoiles de la Baie,l’évènement sportif et familial en Pays Bigouden contre le cancer de l’enfant. Comme toujours, pour une course intégralement au bénéfice de nos action en soutien aux enfants atteints de cancer. Cette année, nous vous reproposons le run n’ bike et le trail sur 10 ou 20 km.

Inscription sur Klikego. +33 7 81 13 22 42 https://lesetoilesdelabaie.fr/ Pointe de La Torche Lieu-dit An Dorchenn Plomeur

