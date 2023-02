Course VTT de Désertines / Saint-Victor Site du Vercher Désertines Catégories d’Évènement: Allier

Allier Ouvert à toutes catégories licenciées et non licenciés (certificat médical obligatoire).

Engagement :7€ Inscription et info sur le site National UFOLEP pour les licenciés. +33 6 04 14 16 61 https://tryckle.wixsite.com/eccv Site du Vercher Chemin du Vercher Désertines

