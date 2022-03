COURSE VTT CHALLENGE DE LORRAINE Hombourg-Haut Hombourg-Haut Catégories d’évènement: Hombourg-Haut

COURSE VTT CHALLENGE DE LORRAINE Hombourg-Haut, 27 mars 2022

2022-03-27 11:00:00 – 2022-03-27 18:00:00

Hombourg-Haut Moselle Hombourg-Haut 1ère manche du Challenge de Lorraine UFOLEP. Course ouverte aux non licenciés. Tarif de 3 € à 12 € suivant catégories. Renseignements et inscriptions sur www.vtt-ufolep-lorraine.org https://www.vtt-ufolep-lorraine.org/ RODRIGUEZ UNSPLASH

