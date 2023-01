[Course] Urban Trail Dieppe Dieppe Dieppe Catégories d’Évènement: Dieppe

Seine-Maritime La ville comme vous ne l’avez jamais vue…

Une autre façon de courir ou marcher et de découvrir la ville aux quatres ports et ses passages secrets.

Avec Urban Trail Dieppe , changez de point de vue sur la ville.

Quand le trail running sort des sentiers battus…

Il n’y a pas que les sentiers de pleine nature dans la vie d’un traileur…

Pour goûter à l’expérience Urban Trail Dieppe, immergez vous au coeur d’un parcours exeptionnel. → Trail de 12 km

→ Trail de 21,5 km

→ Marche de 11 km Retrouvez toutes les informations pratiques et les dossiers d’inscription sur https://www.urbantraildieppe.com

raynald.lorin@hotmail.fr +33 6 13 79 53 59

