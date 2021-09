Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme, Somme Course “Une Somme d’Espoir” Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme Catégories d’évènement: Saint-Valery-sur-Somme

Course "Une Somme d'Espoir"

Saint-Valery-sur-Somme, 3 octobre 2021

Course organisée par M. Sylvain Leloir, amoureux du sport et de la Vallée de la Somme. Il (se) lance le défi de parcourir le GR800 (soit 227km) en moins de 36 heures. Le départ a lieu le vendredi 1er octobre à 22h dans la commune de Fonsomme et l'arrivée est prévue dimanche en milieu de matinée à Saint -Valery -sur-Somme où plusieurs animations sont prévues.

unesommedespoir@gmail.com
+33 6 22 42 79 72
https://www.unesommedespoir.fr/

