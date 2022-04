Course : Un P’tit Tournières Tournières Tournières Catégories d’évènement: Calvados

2022-05-01 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-01 17:00:00 17:00:00

Tournières Calvados Le CCAS et la Mairie de Tournières organisent la 4ème édition sportive et conviviale d’Un Petit Tour’Nières ( 2 courses et 1 randonnée ). Le Tour’Nières à pied ( randonnée de 7km )

Le Mini Tour’ Nières (course à pied de 7 km)

Le Petit Tour’Nières : course de 11 km Le bulletin d’inscription et le règlement des courses sont disponibles par retour de mail à l’adresse : unpetittournieres@gmail.com Le CCAS et la Mairie de Tournières organisent la 4ème édition sportive et conviviale d’Un Petit Tour’Nières ( 2 courses et 1 randonnée ). Le Tour’Nières à pied ( randonnée de 7km )

