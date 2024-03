[Course] TRAIL DES TRÉSORS La Trinité La Trinité, samedi 25 mai 2024.

[Course] TRAIL DES TRÉSORS Pour cette 2ème édition, un départ de nuit dans le cadre exceptionnel de l’Habitation Galion.

Distances : 12Km et 21Km

Départ des deux courses : 18H

Le village de course sera ouvert dès l’après-midi. Samedi 25 mai, 18h00 La Trinité Matériel obligatoire :

– Lampe frontale

– Gilet réfléchissant

– Sifflet

– Trousse de secours

– Couverture de survie

– 1.5L d’eau

Inscriptions sur Performans Karaïb. Infoline : 0696488423

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-26T00:00:00+02:00 – 2024-05-26T05:59:00+02:00

Fin : 2024-05-26T00:00:00+02:00 – 2024-05-26T05:59:00+02:00

La Trinité Nord Martinique La Trinité 97220 Martinique Martinique