Oise Gouvieux 15 Après le succès de la première édition, l’association Les Aigles de Gouvieux vous propose de participer au « Trail des Aigles » qui aura lieu le 26 Mars 2023. Au programme :

– Trail découverte, quasi-plat, d’une distance de 8 km autour des étangs de Toutevoie, ouvert aux personnes nées au plus tard le 31 décembre 2007.

– Pour les plus aguerris, une boucle de 15 kms, avec 150 mètres de dénivelé, qui vous fera découvrir, outre les mêmes étangs, le camp de César, les vignes de Gouvieux et le village troglodyte. Départ du gymnase de Gouvieux:

– 15 km à 9h45

– 8 km à 10h00 https://trail-des-aigles.adeorun.com/infos?fbclid=IwAR1lXwMw6FGokBLd8Ix3CLbfYz4V1zbKxpzcJhcGnGIBP-ouD1Rav1Q5ftY Gouvieux

