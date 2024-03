Course Trai’elle Kaysersberg Vignoble, dimanche 13 octobre 2024.

Une course 100% girly et solidaire avec plusieurs distances à parcourir. Sur inscription.

Pour la troisième édition, venez participer à une course 100% girly et solidaire lors de ce « Trai’elle ».

Trois parcours sont proposés :

Le trail d’une distance de 21km. D+1000m.

Le trail découverte d’une distance de 7km. D+431m.

Le trail d’une distance de 14km. D+ 795m.

La marche nordique il s’agit du même parcours que le trail découverte vous pourrez marcher sur l’ensemble du parcours à votre rythme. Le parcours ne sera pas chronométré et le départ sera différent de celui du trail. La marche nordique est ouverte à tous cette année.

2€ par coureuse sont reversés à la ligue contre le cancer.

Petite restauration sur place.

Inscriptions sur Sporkrono par ici. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-13 09:00:00

fin : 2024-10-13 12:00:00

20 Rue des Tilleuls

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est info@kaysersberg.com

