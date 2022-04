Course sprint SWS Karting Ledoux Levet Levet Catégories d’évènement: Cher

2022-05-01 09:00:00 – 2022-05-01 12:00:00

Levet Cher La pré-inscription est obligatoire avant le 30 avril.

Une course SWS catégorie sprint club où vous piloterez des karts tout neufs SODI RT10. 9h Accueil et inscription des pilotes inscription

9h30 Briefing, attribution des karts, tirage au sort informatique

10h Essais Libres 5 min

10h15 Essais Chrono 8 min

10h45 Finale Sprint 1 10 tours

11h15 Finale Sprint 2 12 tours

12h podium, remise de trophées pour les 3 premiers pilotes, pot de l’amitié Vous aimez les sensations fortes et les défis ? Alors ne manquez pas cette occasion qui s’offre à vous, direction le karting Ledoux pour une course de kart sprint cup, 1ère manche. Un compétition de kart pour les amateurs, pour s’amuser entre amis ou s’affirmer en tant que pilote. contact@ledoux-karting.fr +33 2 48 25 35 76 https://www.sodiwseries.com/fr-fr/races/ledoux-karting/manche-1-sprint-cup-2022-by-ledoux-karting-58288.html?fbclid=IwAR2Ef-rqkWoNipBDjSIas2LIYZiAgAsR6SfEDKc-ybW5lSqzQMYR7pVCJIk La pré-inscription est obligatoire avant le 30 avril.

