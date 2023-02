COURSE: SOLIDA’RUN Épinal OT EPINAL ET SA REGION Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

Vosges Épinal Vosges Grand Est France 5 EUR Tout public Adultes Nous sommes heureux de vous présenter notre course : Solida’Run

Cet événement caritatif se déroulera le dimanche au parc du château d’Épinal, dédiée à l’association Amis D’Gens, contribuant au bonheur d’enfants orphelins au Bénin ! Sur place, possibilité de courir à partir de 14h et de marcher à partir de 14h30, 2km , 4km ou 6km avec ravitaillement à la fin de votre course !

Vous pourrez déposer vos anciens jouets, vêtements ou matériel scolaire sur place de 13h à 17h qui seront donnés à l’orphelinat « La Providence », au Bénin par les étudiants de l’association Amis D’Gens. Nous vous attendons nombreux que ce soit en famille, entre amis ou même seul ; vous êtes les bienvenus !! solidarun2023@gmail.com +33 7 82 29 24 74 https://www.instagram.com/solidarun_epinal/ Solida’Run

