Course solidaire Les boucles mauves Rue Saint-Guirec Perros-Guirec, dimanche 31 mars 2024.

Course solidaire Les boucles mauves Rue Saint-Guirec Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Courons ensemble contre l’Epilepsie

Une course solidaire organisée par les Amis de Ploumanac’h, avec le soutien d’Epilepsie France, dans le but de récolter des fonds pour la lutte contre l’épilepsie. La course s’effectuera par boucle de 5 km avec des éliminations. .

Rue Saint-Guirec Parc des sculptures

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne lesamisdeploumanach22@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31

fin : 2024-03-31



L’événement Course solidaire Les boucles mauves Perros-Guirec a été mis à jour le 2024-01-25 par Office de tourisme de Perros-Guirec