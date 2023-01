Course solidaire Kiwanis Sélestat Sélestat Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Course solidaire Kiwanis, 26 mars 2023, Sélestat

2023-03-26 09:00:00 – 2023-03-26 16:00:00

Bas-Rhin EUR 3 circuits au choix sur le parcours de santé du Grubfeld. Marchez, courrez, promenez-vous pour la bonne cause ! Participation au profit de l’enfance en difficulté. Inscription sur place : un cadeau pour chaque participant. Gâteaux, chocolat chaud et buvette sur place. Marchez, courrez, promenez-vous au parcours de santé, participation au profit de l’enfance en difficulté +33 6 80 93 08 10 Sélestat

