Beauvais Beauvais 60000, Beauvais Course Solidaire Juin Mauve Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: 60000

Beauvais

Course Solidaire Juin Mauve Beauvais, 12 juin 2021-12 juin 2021, Beauvais. Course Solidaire Juin Mauve 2021-06-12 – 2021-06-13

Beauvais 60000 10 10 10 Juin Mauve est une course solidaire ouverte à tous, en parcours libre, au profit de Perspectives contre le cancer pour combattre contre le cancer du col de l’utérus, par la vaccination des hommes et des femmes.

La course se déroulera le 12 & 13 juin 2021. course@juinmauve.fr +33 6 99 76 09 53 https://www.juinmauve.fr/ Juin Mauve est une course solidaire ouverte à tous, en parcours libre, au profit de Perspectives contre le cancer pour combattre contre le cancer du col de l’utérus, par la vaccination des hommes et des femmes.

La course se déroulera le 12 & 13 juin 2021. Sébastien Brun

Détails Catégories d’évènement: 60000, Beauvais Étiquettes évènement : Autres Lieu Beauvais Adresse Ville Beauvais lieuville 49.42992#2.08221