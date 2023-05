Course solidaire enfants sans cancer city à la Défense La City Le Toit de la Grande Arche, 1 juin 2023, Puteaux.

Le jeudi 01 juin 2023

de 11h00 à 15h00

.Tout public. payant

Frais d’inscription : 10€.

Pour valider votre inscription, chaque participant doit collecter un minimum de 200€ (100€ pour les mineurs/étudiants) afin de valider son inscription. Les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66% : un don de 20€ ne revient en réalité qu’à 6€80. Retrouvez nos astuces pour collecter sur http://escld.wpengine.com/comment-collecter

L’association Imagine for Margo vous donne rendez-vous le 1er juin 2023, sur le parvis de La Défense afin de courir contre le cancer des enfants.

L’association Imagine for Margo, qui organise la course Enfants sans Cancer à Saint-Cloud et en connecté depuis 2012, a lancé, en 2018, la 1re édition de la course Enfants sans Cancer City à La Défense, afin de mobiliser les entreprises et particuliers du quartier d’affaires parisien et des alentours.

Le 1er juin prochain, cette course urbaine fera son retour sur le parvis de La Défense. Pendant quelques heures, l’ensemble des runners de la défense et de la région Île-de-France pourront faire raisonner leurs foulées solidaires et courir ou marcher sur 5 ou 10 km pour un monde avec des enfants sans cancer.

En effet, cette année, les participants se mobiliseront pour le programme CoBioRB issu de l’appel à projets Fight Kids Cancer. Ce programme, contre le rétinoblastome, aura pour objectif d’identifier des biomarqueurs génétiques permettant d’améliorer le traitement administré.

Trois éditions organisées en 2018, 2019 et 2022 :

Plus de 2.500 coureurs, 80 entreprises participantes et 579.000 euros collectés qui ont permis de financer 3 programmes de recherche :

Étude SACHA en 2022, pour garantir un accès sécuri-sé aux médicaments en dehors des essais cliniques. Avec ce programme, Imagine for Margo permet à tous les en-fants atteints d’un cancer de bénéficier des mêmes chances d’accès aux traitements innovants et aux progrès de la recherche.

BIOMEDE IA en 2019, premier programme d’intelligence artificielle sur les gliomes infiltrants du tronc cérébral, cancer pédiatrique au pronostic très sombre.

SELUDEX en 2018, un essai thérapeutique sur les lymphomes anaplasiques à grandes cellules

Pourquoi courir ?

Le cancer est la première cause de décès par maladie chez les enfants en France et en Europe. 1 enfantsur 440 développe un cancer avant l’âge de 15 ans. Malgré les progrès et avancées scientifiques de ces dernières années, pour 20% des enfants et adolescents atteints de cancer, aucun traitement n’est encore disponible.

La recherche en cancérologie est essentiellement axée sur les cancers des adultes, les cancers des enfants étant considérés comme des maladies rares avec plus de 100 types différents. Très peu de financements sont donc alloués à la pédiatrie.

C’est pourquoi Imagine for Margo se mobilise depuis sa création en 2011 et organise les courses solidaires Enfants sans Cancer ; un évènement festif et convivial qui permet de mobiliser autour de la cause et de collecter des dons pour la recherche, grâce à un modèle unique :

Chaque participant s’engage à collecter un minimum de 200€.

100% des dons collectés par les participants sont affectés à la recherche, grâce aux partenaires qui prennent en charge les frais de la course.

Pour participer, il suffit de s’inscrire sur le site officiel de « Enfants Sans Cancer City« .

Le programme :

11h : Ouverture du village et début des animations, retrait des dossards

12h30 : Séance d’échauffements avec des coachs sportifs,

13h : Départ de la course (5 ou 10km) ou marche (5km),

14h : Séance d’étirements avec des coachs sportifs,

14h10 : Remise des prix des meilleures collectes, discours, remise du chèque

15h : Fin de l’évènement

La City Le Toit de la Grande Arche 1 Parvis de la Défense 92800 Puteaux

Contact : https://www.enfantsanscancer-city.com contact@imagineformargo.org https://www.facebook.com/imagine.for.margo https://www.facebook.com/imagine.for.margo https://www.enfantsanscancer-city.com/inscription/

Imagine for Margo Course solidaire Enfants sans Cancer City