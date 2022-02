course solidaire en caisse à savon Rueil-Malmaison (92) Rueil-Malmaison Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Rueil-Malmaison

course solidaire en caisse à savon Rueil-Malmaison (92), 27 mars 2022, Rueil-Malmaison. course solidaire en caisse à savon

Rueil-Malmaison (92), le dimanche 27 mars à 08:00

[https://www.facebook.com/catholiquesarueil/photos/a.154468029513909/486073426353366/](https://www.facebook.com/catholiquesarueil/photos/a.154468029513909/486073426353366/) [https://www.rueil.diocese92.fr/courses-solidaire-en-caisse-a-savon-2022/?fbclid=IwAR0SqEAVv9y0QYl8A3a_phCpGULvvK-WaOcUOrYD9Dezcoa29yyHvdI8Jps](https://www.rueil.diocese92.fr/courses-solidaire-en-caisse-a-savon-2022/?fbclid=IwAR0SqEAVv9y0QYl8A3a_phCpGULvvK-WaOcUOrYD9Dezcoa29yyHvdI8Jps) course solidaire en caisse à savon Rueil-Malmaison (92) Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T08:00:00 2022-03-27T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Rueil-Malmaison Autres Lieu Rueil-Malmaison (92) Adresse Rueil-Malmaison Ville Rueil-Malmaison lieuville Rueil-Malmaison (92) Rueil-Malmaison Departement Hauts-de-Seine

course solidaire en caisse à savon Rueil-Malmaison (92) 2022-03-27 was last modified: by course solidaire en caisse à savon Rueil-Malmaison (92) Rueil-Malmaison (92) 27 mars 2022 Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison (92) Rueil-Malmaison

Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine