Course solidaire des deux étangs
Parking des pêcheurs Etang de Beaufort Plerguer
2022-03-27



Plerguer Ille-et-Vilaine Plerguer Départ du parking des pêcheurs à l’étang de Beaufort – Plerguer. L’association “Les 1000 Pattes de Plerguer” (35) organise une manifestation solidaire le 27 mars 2022 au profit de l’AIRG France (Association pour l’Information et la Recherche sur les maladies Rénales Génétiques). Programme :

– 9h30 : marche nordique et randonnée pédestre de 9,5kms ( 6€)

– 10h30 : course nature de 9,5kms non chronométrée (8€)

– 10h45 : footing de 4 kms ( 4€)

Inscriptions sur klikego ou sur place.

