Course ski alpin – Ladies & Gentlemen Tour Métabief Métabief Catégories d’Évènement: Doubs

Métabief

Course ski alpin – Ladies & Gentlemen Tour, 21 février 2023, Métabief Métabief. Course ski alpin – Ladies & Gentlemen Tour Front de neige Métabief Doubs

2023-02-21 – 2023-02-21 Métabief

Doubs Métabief Le Ladies & Gentlemen Tour est un circuit international de Ski Alpin comptant 5 épreuves dans 5 stations. Epreuve d’exhibition en slalom parallèle ludique avec la participation des meilleures skieuses et meilleurs skieurs tricolores. Cette saison encore, ce circuit d’origine féminin s’ouvre aux messieurs en les invitant à rejoindre le circuit sur deux étapes. Les espoirs et la relève du Ski-Français se mesureront aux athlètes des Equipes de France habituées des coupes du Monde et des coupes d’Europe, dans un Slalom Parallèle, des 16èmes de finale jusqu’à la grande finale avec 32 athlètes qualifiées pour slalom nocturne. Un “prize money” récompensera les vainqueurs de chaque étape.

La lauréate du général sera récompensée par Ekosport et Rossignol. Dès 10h Village du Ladies, partenaires Rossignol, Ekosport, Excoffier, Comité du ski Massif Jurassien et Ski Club Mont d’Or.

Buvette / espace restauration / dégustation produits du terroir.

Test de ski Rossignol – toute forme de ski Alpin. A Partir de 14h : Début de la compétition – Chaque épreuve (hormis la finale) se déroule en deux temps avec une manche de qualification “slalom”, puis la phase finale dans laquelle sont pré-qualifiés les meilleurs skieuses françaises et les skieuses qualifiés la veille. A partir de 17h30 : remise des prix. A partir de 18h : Démonstration / synchronisation du ski club Mont d’or assuré par les jeunes en partenariat avec ESF. +33 3 81 49 20 00 https://www.ladiesnighttour.fr/page/detail/1465 Métabief

dernière mise à jour : 2023-02-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Métabief Autres Lieu Métabief Adresse Front de neige Métabief Doubs Ville Métabief Métabief lieuville Métabief Departement Doubs

Métabief Métabief Métabief Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metabief metabief/

Course ski alpin – Ladies & Gentlemen Tour 2023-02-21 was last modified: by Course ski alpin – Ladies & Gentlemen Tour Métabief 21 février 2023 Doubs Front de neige Métabief Doubs Métabief Métabief, Doubs

Métabief Métabief Doubs