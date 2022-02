Course Sévignacq, 21 mai 2022, Sévignacq.

Course Sévignacq

2022-05-21 – 2022-05-21

Sévignacq Pyrénées-Atlantiques Sévignacq

Troisième mi-temps de la solidarité à Sévignacq (Nord Béarn).

Une course matinale de 10 km sur les chemins et petites routes autour du village. En courant, en marchant ou en bike & run, chronométré ou en loisir. Courses enfants autour du stade de rugby qui est le point de départ et d’arrivée. Les bénéfices vont à une association de soutien aux grands blessés du rugby. Apéritif, bandas et repas proposé le midi.

+33 5 59 68 03 65

Sévignacq

dernière mise à jour : 2022-02-04 par