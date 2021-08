Sare Sare Pyrénées-Atlantiques, Sare Course Sara Korrika Sare Sare Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Sare

Course Sara Korrika Sare, 11 septembre 2021, Sare. Course Sara Korrika 2021-09-11 17:00:00 – 2021-09-11 20:00:00

Sare Pyrénées-Atlantiques Sare Course à pied de 12km.

Après l’arrivée de tous les coureurs: remise des prix avec les membres de la municipalité et le club organisateur, suivi d’un petit apéritif convivial. Course à pied de 12km.

