Course sans frontières – Mugarik gabeko karrika Fronton Gaztelu Zahar, 12 mars 2023, Hendaye

2023-03-12 – 2023-03-12

Fronton Gaztelu Zahar Allée de Gaztelu-Zahar

Hendaye

Pyrenees-Atlantiques EUR 5 10 Course sans frontières Hendaye – Urrugne – Irun de 11 km

Marche départ 9h30 et course départ 10h30.

S’inscrire sur pb-organisation. Course sans frontières Hendaye – Urrugne – Irun de 11 km

Marche départ 9h30 et course départ 10h30.

S’inscrire sur pb-organisation. hendaye tourisme

Fronton Gaztelu Zahar Allée de Gaztelu-Zahar Hendaye

