Vitré 35500 En raison du contexte sanitaire actuel, la route Adélie est reportée est deuxième semestre de l’année 2021. toute l’équipe est de nouveau mobilisée à l’organisation de la 25ème édition de « La Route Adélie de Vitré » qui aura lieu le 2 Avril 2021 rue de Brest à Vitré.

En raison du contexte sanitaire actuel, la route Adélie est reportée est deuxième semestre de l'année 2021. toute l'équipe est de nouveau mobilisée à l'organisation de la 25ème édition de « La Route Adélie de Vitré » qui aura lieu le 2 Avril 2021 rue de Brest à Vitré.

Pour plus de détails sur cette course, rendez-vous sur le site internet: https://routeadelievitre.com +33 6 08 30 67 52

Vitré 35500

