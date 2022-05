Course Redadeg Plougonvelin, 25 mai 2022, Plougonvelin.

Course Redadeg Plougonvelin

2022-05-25 16:50:00 – 2022-05-25 17:30:00

Plougonvelin Finistère Plougonvelin

Depuis 2008, La Redadeg est une course de relais festive et solidaire qui traverse la Bretagne de jour comme de nuit pour symboliser la transmission de la langue bretonne à travers les générations et les territoires. Un message en breton enfermé dans un bâton-témoin passe de main en main à chaque kilomètre jusqu’à sa destination finale. Les participants qui le souhaitent peuvent acheter des kilomètres et courir avec le bâton-témoin ! L’argent récolté servira à financer des projets en faveur de la langue bretonne dans les domaines de l’enseignement, de la culture, des sports et des loisirs. Un événement ouvert à tous !

Sur le passage de la course, des festivités seront proposées dans les communes traversées en Iroise : Locmaria-Plouzané, Plougonvelin / pointe Saint-Mathieu, Le Conquet, Ploumoguer, Plouarzel, Lampaul-Plouarzel, Lanildut, Brélès, Plourin, Ploudalmézeau.

Passage de la Redadeg à Plougonvelin autour de 17h.

https://fr-fr.facebook.com/ar.redadeg/

Depuis 2008, La Redadeg est une course de relais festive et solidaire qui traverse la Bretagne de jour comme de nuit pour symboliser la transmission de la langue bretonne à travers les générations et les territoires. Un message en breton enfermé dans un bâton-témoin passe de main en main à chaque kilomètre jusqu’à sa destination finale. Les participants qui le souhaitent peuvent acheter des kilomètres et courir avec le bâton-témoin ! L’argent récolté servira à financer des projets en faveur de la langue bretonne dans les domaines de l’enseignement, de la culture, des sports et des loisirs. Un événement ouvert à tous !

Sur le passage de la course, des festivités seront proposées dans les communes traversées en Iroise : Locmaria-Plouzané, Plougonvelin / pointe Saint-Mathieu, Le Conquet, Ploumoguer, Plouarzel, Lampaul-Plouarzel, Lanildut, Brélès, Plourin, Ploudalmézeau.

Passage de la Redadeg à Plougonvelin autour de 17h.

Plougonvelin

dernière mise à jour : 2022-05-09 par