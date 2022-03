COURSE POUR TOUS DU CMJ Contrexéville Contrexéville Catégories d’évènement: Contrexéville

COURSE POUR TOUS DU CMJ Contrexéville, 2 avril 2022, Contrexéville. COURSE POUR TOUS DU CMJ Contrexéville

2022-04-02 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-02 12:00:00 12:00:00

Contrexéville Vosges 3 EUR Course pour tous du conseil des jeunes :

En marchant ou en courant, n’hésitez pas à venir participer à cet événement !

Programme:

– Echauffement avec l’OMS Contrexéville de 9h à 9h30 puis départ de la course à 9h30.

– 11h15: Remise des lots pour les participants (jeune et adulte) ayant fait le plus de tours. Un dossard, un lot et une collation seront remis à chaque participant lors de son inscription. Tarif: 2€ (12-18 ans) / 3€ adulte (participation minimale)

Les fonds seront reversés au Téléthon et à une association en faveur des réfugiés ukrainiens. +33 3 29 08 09 35 http://www.ville-contrexeville.fr/ Mairie de Contrexéville

Contrexéville

