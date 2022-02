Course pour l’Égalité Parc de la Villette, 5 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 12 mars 2022

de 10h00 à 11h30

Du samedi 05 mars 2022 au samedi 19 mars 2022 :

gratuit

Encore un long chemin vers l’égalité femmes hommes. Et si on y allait en courant ? Cette année, deux rendez-vous vous attendent : du 5 au 19 mars pour la Course pour l’égalité en dématérialisée ET le samedi 12 mars au Parc de la Villette !

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Mairie du 19e et l’association Libres Terres des Femmes vous invitent à chausser vos baskets pour une course pour l’égalité ! Forte du succès de la course dématérialisée de l’an passé, la 7e édition de la Course pour l’égalité s’organise en format hybride.

SOYONS INTRÉPRIDES, COURONS POUR L’ÉGALITÉ !

Rendez-vous :

– Le samedi 12 mars, au Parc de la Villette

– Du samedi 5 au samedi 19 mars, où vous le souhaitez

Pour une course de 4km ou 8km, gratuite, pour faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes !

Comment s’inscrire ?

Sur internet via la plateforme Le Sportif.

Informations pratiques

Les inscriptions sont ouvertes du samedi 19 février au samedi 19 mars.

Suite à votre inscription, un dossard vous sera envoyé par mail ou sera à retirer au Parc de la Villette selon le type de course choisi.

Vous pourrez alors effectuer la Course pour l’égalité selon la modalité de votre choix.

Si vous effectuez la course en dématérialisé :

Après la course, envoyez la capture d’écran de votre temps et du parcours réalisé (4 ou 8km) par mail à justine.laigneau@paris.fr et lea.larouzee@paris.fr

(en indiquant en objet : Résultat Course pour l’égalité NOM Prénom).

Si vous ne disposez pas d’un smartphone, envoyez simplement votre temps et le parcours réalisé (4 ou 8km) dans le corps du mail.

La classement final sera publié sur le site de la Mairie du 19e.

Participez à notre projet de mosaïque pour l’égalité !

Si le coeur vous en dit, envoyez-nous une photo de vous avant ou après la course. Elles constitueront ensemble une mosaïque pour l’égalité, symbole de notre union pour ce combat.

En nous envoyant votre photo, vous acceptez qu’elle soit diffusée dans une mosaïque sur le site de la Mairie, sur nos réseaux sociaux et dans le magazine de l’arrondissement.

Faites un don !

Lors de votre inscription, il vous sera proposé d’effectuer un don à l’association Libres Terres des Femmes qui oeuvre dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

Conformément au Code général des impôts, ce don ouvrira droit à une réduction d’impôt.

Parc de la Villette 211 avenue Jean Jaurès Paris 75019

Contact : lea.larouzee@paris.fr https://www.le-sportif.com/CalendarDetail/CalendarDetail.aspx?EventID=183979

