Course pour adultes et enfants « Saint-Jean-de-Luz sur roulettes » Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Course pour adultes et enfants en skate, trottinette et roller (non électrique) et prévention contre le cancer. Initiation skate.

Adultes Place Louis XIV et piste cyclable jusqu’à Chantaco

Enfants Place Louis XIV et rue Mazarin/Quai de l’Infante

Inscription sur helloasso ou sur place le 13 avril à 13h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 13:00:00

fin : 2024-04-13 18:00:00

Place Louis XIV

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine neskapaillettes@gmail.com

