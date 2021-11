Hendaye Hendaye 64700, Hendaye Course populaire d’Hendaye et bain de début d’année Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: 64700

Hendaye

Course populaire d’Hendaye et bain de début d’année Hendaye, 2 janvier 2022, Hendaye. Course populaire d’Hendaye et bain de début d’année Centre Nautique Boulevard de la Baie de Txingudi Hendaye

2022-01-02 10:00:00 – 2022-01-02 Centre Nautique Boulevard de la Baie de Txingudi

Hendaye 64700 Course de 8 km. Départ : 10h00 du Centre Nautique

Arrivée : esplanade face à l’hôtel Lafon, sur le boulevard de la Mer. Bain de début d’année à 11h00.

Rendez-vous sur l’esplanade face à l’hôtel Lafon, sur le boulevard de la Mer. Course de 8 km. Départ : 10h00 du Centre Nautique

Arrivée : esplanade face à l’hôtel Lafon, sur le boulevard de la Mer. Bain de début d’année à 11h00.

Rendez-vous sur l’esplanade face à l’hôtel Lafon, sur le boulevard de la Mer. +33 6 71 27 76 05 Course de 8 km. Départ : 10h00 du Centre Nautique

Arrivée : esplanade face à l’hôtel Lafon, sur le boulevard de la Mer. Bain de début d’année à 11h00.

Rendez-vous sur l’esplanade face à l’hôtel Lafon, sur le boulevard de la Mer. Hendaye Tourisme

Centre Nautique Boulevard de la Baie de Txingudi Hendaye

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 64700, Hendaye Autres Lieu Hendaye Adresse Centre Nautique Boulevard de la Baie de Txingudi Ville Hendaye lieuville Centre Nautique Boulevard de la Baie de Txingudi Hendaye