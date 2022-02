COURSE PÉDESTRE LES PIEDS DANS L’EAU Gruissan Gruissan Catégories d’évènement: Aude

Gruissan Aude Gruissan LES PIEDS DANS L’EAU est une course pédestre festive abordable pour tout coureur à pied, elle ne présente aucune difficulté particulière en dehors d’un passage obligé dans l’eau, en front de mer.

Elle se déroule en fin de journée durant la période estivale sur la plage des chalets de Gruissan.

On viendra la courir seul ou en famille, sans pression, après une journée de farniente sur les plages de sable fin de la Méditerranée.

Pour les plus grands, sur une distance d’environ 8 km développés en deux boucles, les coureurs, après un départ donné sur l’aire d’animation de la rangée 5, se dirigeront vers la plage du Grazel, entre les chalets et le port, reviendront ensuite vers le bord de l’eau via la promenade de front de mer pour le passage les pieds dans l’eau avant de revenir sur l’aire d’animation et repartir pour une seconde boucle.

En fonction des conditions météorologiques, la plage du Grazel pourra également présenter quelques passages « fangeux ».

Pour les plus petits, des circuits de 500 et 1500 mètres seront proposés tout autour de l’aire d’animation.

Une belle soirée en perspective qui pourra être suivie, pour ceux qui le désirent, par un apéritif convivial.

