Course pédestre – Les O’nze kms d’Obernai Obernai, 9 juillet 2022, Obernai.

Course pédestre – Les O’nze kms d’Obernai Obernai

2022-07-09 – 2022-07-09

Obernai Bas-Rhin

EUR Course à pied accessible à tous organisée par “Courir à Obernai”. Les 11 kms autour de la ville et le dénivelé (150m) permettent aux coureurs habitués des parcours plats et à ceux qui préfèrent les vallonnés de s’affronter, moitié sur route et moitié chemin avec la montée vers le Mont National au 6ème kilomètre. Le passage à la Croix Blanche, donnera aux coureurs un aperçu de la très belle ville d’Obernai. Le restant du trajet permettra de dérouler la foulée et finir sur le Rempart de la ville.

Inscriptions via le site internet www.sporkrono.fr/events/les-onzes/.

Course de 11 km sur terrains variés autour d’Obernai, accessible à tous, organisée par “Courir à Obernai”. Inscriptions via le site internet /www.sporkrono.fr/events/les-onzes/

+33 6 63 68 08 72

Course à pied accessible à tous organisée par “Courir à Obernai”. Les 11 kms autour de la ville et le dénivelé (150m) permettent aux coureurs habitués des parcours plats et à ceux qui préfèrent les vallonnés de s’affronter, moitié sur route et moitié chemin avec la montée vers le Mont National au 6ème kilomètre. Le passage à la Croix Blanche, donnera aux coureurs un aperçu de la très belle ville d’Obernai. Le restant du trajet permettra de dérouler la foulée et finir sur le Rempart de la ville.

Inscriptions via le site internet www.sporkrono.fr/events/les-onzes/.

Obernai

dernière mise à jour : 2022-02-23 par