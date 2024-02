Course pédestre « Les foulées souletines » Tardets-Sorholus, dimanche 25 février 2024.

La 38ème édition des foulées Souletines est organisée par l’OMS, la mairie de Mauléon et la mairie de Tardets.

Cette course est un mélange de route et de chemin empierré. Nous organisons une navette au départ de Mauléon pour rejoindre le lieu de départ.

Distance 15 km marche ou course.

Le départ de la marche est à 9h sur la place de Tardets et à 9h30 pour la course.

La participation est ouverte à partir de 16 ans.

L’inscription le jour de la course et le retrait des dossards se feront uniquement le matin de la course à la mairie de Mauléon.

Il faudra un certificat médical datant de moins d’un an ou une licence FFA pour pouvoir s’inscrire aux deux courses. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 09:30:00

fin : 2024-02-25

Place centrale

Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

