Course pédestre : les 10 km d’Hiri Besta Hendaye, 12 août 2022, Hendaye.

Course pédestre : les 10 km d’Hiri Besta Hendaye

2022-08-12 – 2022-08-12

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Course de 5 km ou 10 km.

Réservée aux plus de 16 ans, sur présentation d’une licence « athlétisme » ou d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied (de moins d’un an).

Le parcours :

—————

Aller : Place de la République – rue du Commandant Passicot – Pont de Belcénia – Baie de Txingudi – Rue des Orangers via quai du port de Plaisance – Digue (Sokoburu) – Plage (sur le sable) – les 2 jumeaux ; puis : demi-tour.

Le parcours du retour sera identique à l’aller jusqu’à Belcénia puis : escaliers du trinquet – Rue du Vieux Fort – Place de la République : Mairie.

L’ouverture des fêtes aura lieu à l’arrivée du 1er coureur.

+33 6 71 27 76 05

Hendaye Tourisme

Hendaye

dernière mise à jour : 2022-02-08 par