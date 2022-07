Course pédestre – La nuit du cross Sainte-Colombe, 10 septembre 2022, Sainte-Colombe.

Course pédestre – La nuit du cross

Place de la Mairie Sainte-Colombe Doubs

2022-09-10 16:30:00 – 2022-09-10

Sainte-Colombe

Doubs

Sainte-Colombe

Courses enfants entre 17h30 et 19h.

Courses jeunes, adultes et sport partagé à 20h.

Organisée par le Ski-Club Les Granges Narboz – Ste Colombe.

Épreuve de course à pied en relais de 2 coureurs. Les distances sont adaptées à tous les âges.

Pour les jeunes, les adultes et le sport adapté, le principe est de faire le maximum de tours (boucle d’1,5 km) en se relayant pendant 1h30 (45 min pour les jeunes).

Buvette et petite restauration sur place.

Inscriptions en ligne.

skiclub@laposte.net +33 6 89 43 90 26 http://skiclub.e-monsite.com/

