Course pédestre : La Montée de l’Aubisque, 28 août 2022, .

Course pédestre : La Montée de l’Aubisque

2022-08-28 07:45:00 – 2022-08-28

Ultime épreuve du Challenge d’Ossau.

Course & marche.

Distance 18,7km dénivelé 1207m.

Départ coureurs à 8h15, marcheur et handisport à 7h45.

Pour les non-coureurs, possibilité de faire des randonnées pédestre et VTT depuis le Col d’Aubisque jusqu’à Laruns.

Renseignements et inscription aux offices de tourisme.

+33 5 59 05 10 54

OT Laruns

