L’association Courir pour eux organise la 9è édition de **La Launagu’étoile le dimanche 5 décembre**. **Départ à 9h30 au gymnase La Palanque.** Les coureurs pourront choisir entre trois parcours chronométrés: 5,5 km, 12 km ou 12 km de marche nordique et deux parcours non-chronométrés: 5,5 km de marche, 1 ou 2 km pour les enfants. Les bénéfices seront entièrement reversés à des associations caritatives : la fondation ARSEP de recherche contre la sclérose en plaques et le Baobab qui accompagne les enfants atteints de maladie grave au CHU de Purpan. Tarifs : de 8 à 12 euros selon l’épreuve. Inscriptions sur [courirpoureux.com](https://www.courirpoureux.com/) ou [chrono-start.com](http://chrono-start.com) #### **INFORMATIONS RIVERAINS** Le 5 décembre de 9h à 11h30, la circulation sera perturbée le long du parcours de la Launaguétoile. Pendant le passage des coureurs, la circulation sera ralentie, alternée ou temporairement interrompue, notamment sur les axes suivants : chemin de la Palanque, chemin des Combes, chemin Cazalbarbier, chemin de la côte blanche, chemin de Céré, chemin de Carles, avenue des chalets, rue Claude Cornac, avenue des Nobles et rue Jean-Jaurès. Merci de votre compréhension. L’association Courir pour eux organise une course pédestre le dimanche 5 décembre. Gymnase La Palanque Chemin de la Palanque, Launaguet Launaguet

