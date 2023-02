Course pédestre La Foulée des sangliers Stade de Rugby Raymond Brun Salles Catégories d’Évènement: Gironde

Salles

Course pédestre La Foulée des sangliers Stade de Rugby Raymond Brun, 8 avril 2023, Salles . Course pédestre La Foulée des sangliers Chemin de Lanquette Stade de Rugby Raymond Brun Salles Gironde Stade de Rugby Raymond Brun Chemin de Lanquette

2023-04-08 14:00:00 – 2023-04-08

Stade de Rugby Raymond Brun Chemin de Lanquette

Salles

Gironde L’association Raid du Champion organise une course pédestre de 10 et 21 km.

Inscriptions sur : https://www.chrono33.fr/ L’association Raid du Champion organise une course pédestre de 10 et 21 km.

Inscriptions sur : https://www.chrono33.fr/ Raid du Champion

Stade de Rugby Raymond Brun Chemin de Lanquette Salles

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Salles Autres Lieu Salles Adresse Salles Gironde Stade de Rugby Raymond Brun Chemin de Lanquette Ville Salles lieuville Stade de Rugby Raymond Brun Chemin de Lanquette Salles Departement Gironde

Salles Salles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salles /

Course pédestre La Foulée des sangliers Stade de Rugby Raymond Brun 2023-04-08 was last modified: by Course pédestre La Foulée des sangliers Stade de Rugby Raymond Brun Salles 8 avril 2023 Chemin de Lanquette Stade de Rugby Raymond Brun Salles Gironde Gironde Stade de Rugby Raymond Brun Salles

Salles Gironde