Course pédestre – Foulées de Plomeur Plomeur Plomeur Plomeur Catégories d’évènement: Finistère

Plomeur

Course pédestre – Foulées de Plomeur Plomeur, 16 avril 2023, Plomeur Plomeur. Course pédestre – Foulées de Plomeur Espace jeunesse-loisirs Rue Isidore Le Garo Plomeur Finistère Rue Isidore Le Garo Espace jeunesse-loisirs

2023-04-16 09:30:00 – 2023-04-16

Rue Isidore Le Garo Espace jeunesse-loisirs

Plomeur

Finistère Plomeur Faisant partie du Challenge Penn Ar Bed, l’épreuve fait 9,9 km (*).

(*) 10 km mesurés au GPS. L’appellation « 10 km » étant réservée aux parcours mesurés officiellement par la FFA, nous employons la dénomination « 9,9 km ».

Départ du 9,9 km à 10h15

Course enfants, 800m, départ à 10h20

Marche de 8 km avec l’association WarMaez, départ à 9h30

Remise des dossards du 9,9 km : de 8h30 à 10h00

Remise des dossards et ligne de départ/arrivée : Espace Jeunes de Plomeur

inscriptions sont ouvertes uniquement sur Klikego jusqu’à la veille de

la course. +33 6 86 25 06 56 https://couriraplomeur.wordpress.com/foulees-2020/ Rue Isidore Le Garo Espace jeunesse-loisirs Plomeur

dernière mise à jour : 2022-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plomeur Autres Lieu Plomeur Adresse Plomeur Finistère Rue Isidore Le Garo Espace jeunesse-loisirs Ville Plomeur Plomeur lieuville Rue Isidore Le Garo Espace jeunesse-loisirs Plomeur Departement Finistère

Plomeur Plomeur Plomeur Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plomeur-plomeur/

Course pédestre – Foulées de Plomeur Plomeur 2023-04-16 was last modified: by Course pédestre – Foulées de Plomeur Plomeur Plomeur 16 avril 2023 Espace jeunesse-loisirs Rue Isidore Le Garo Plomeur Finistère Plomeur Finistère finistère Plomeur

Plomeur Plomeur Finistère