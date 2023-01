COURSE PÉDESTRE : « ENVOLEZ-VOUS » Montpellier Montpellier HERAULT SPORT Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier

COURSE PÉDESTRE : « ENVOLEZ-VOUS » Montpellier, 26 février 2023, Montpellier HERAULT SPORT . COURSE PÉDESTRE : « ENVOLEZ-VOUS » Montpellier Hérault

2023-02-26 09:00:00 – 2023-02-26 17:00:00 Montpellier

Hérault Des courses caritatives de 5 km et 11 km, une course adaptée et une course enfants sont au programme de cette matinée sportive bénéficiant du concours de la Ville et de la Métropole de Montpellier, de la Ville de Lattes, du Département de l’Hérault et du soutien logistique d’Hérault Sport.

Des ateliers sportifs adaptés auront lieu à la suite des courses : Soft-Archery (Tir à l’arc) , Jeux en bois et parcours moteur.

La clôture des inscriptions en ligne est prévue le 25 février à 12h. Ici le sport est un moment de partage !

« Envolez-vous », avec le Montpellier Athlétic Running Club et l’association Envol, qui proposent des courses pédestres au départ du Bassin Jacques-Cœur, le dimanche 26 février. Montpellier

dernière mise à jour : 2023-01-25 par HERAULT SPORT

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Montpellier Hérault HERAULT SPORT Ville Montpellier HERAULT SPORT lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier HERAULT SPORT Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier-herault-sport/

COURSE PÉDESTRE : « ENVOLEZ-VOUS » Montpellier 2023-02-26 was last modified: by COURSE PÉDESTRE : « ENVOLEZ-VOUS » Montpellier Montpellier 26 février 2023 Hérault HERAULT SPORT montpellier Montpellier, Hérault

Montpellier HERAULT SPORT Hérault