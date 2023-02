Course Pédestre des Embruns Courir à Sausset Sausset-les-Pins Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Sausset-les-Pins

Course Pédestre des Embruns Courir à Sausset, 11 juin 2023, Sausset-les-Pins Avenue Pierre Matraja Stade Michel Hidalgo

2023-06-11 08:00:00 08:00:00 – 2023-06-11 12:00:00 12:00:00

Courir à Sausset Avenue Pierre Matraja

Sausset-les-Pins

Bouches-du-Rhone Sur les 11.2km de la boucle, vous longerez la mer et profiterez de notre Corniche pendant 7km, le reste du parcours se situant sur des chemins arborés de pins. Vous aurez des points de vues magnifiques sur la mer, le port et la ville. Vous découvrirez également les vestiges du pompage qui conduisait l’eau au barrage du château. Vous traverserez la Roselière, lieu où des espèces maritimes viennent ce reproduire. Vous allez encore plus apprécier cette course qui vous emmènera par une boucle, entre mer et colline, dans ce décor de rêve que seul le rivage de la Cote Bleue peut vous offrir. +33 4 42 45 60 65 Courir à Sausset Courir à Sausset Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins

