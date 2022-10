Course pédestre « de la plage aux pins » Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Catégories d’évènement: Landes

Landes EUR Courses pédestres de 5 et 10km et marche loisirs, dans un cadre protégé.

Tous niveaux, convivialité et confort de l’accueil (douches …) Courses pédestres de 5 et 10km, sur piste cyclable et chemin stabilisé.

