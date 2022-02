COURSE PÉDESTRE : 20ÈME DUO DES CABANES Mauguio Mauguio Catégories d’évènement: Hérault

2022-02-13 – 2022-02-13

Mauguio Hérault EUR 36 Cette course de 14,4 km, contre la montre à deux coureurs, bénéficie du concours de la Ville de Mauguio-Carnon, du Département de l’Hérault et du soutien logistique d’Hérault Sport. En mixte, femmes ou hommes, 250 duos sont attendus à la Plaine des Sports. Le premier duo s’élancera à 9h10, les autres enchaineront toutes les vingt secondes. Une épreuve Handisport en Joëlette figure également au programme.

Le Pass Sanitaire sera obligatoire. Horaires :

8h – Retrait des dossards

9h10 – Premier Départ

13h – Remise des prix – Salle Morastel Inscriptions : 36 euros par duo majoré de 6 euros à compter du 1er février Mauguio

