Aude Rieux-Minervois Manche de la Coupe de France Cofidis Nationale 2 de cyclisme handisport, sur deux jours. Course sur route, en circuit, qui attend des participants handisports de toute la France.

La samedi, départ des vélos solos, tricycles et handbikes. Egalement au programme : un contre-la-montre.

