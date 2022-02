Course orientation 3 jours de Pâques Ammerschwihr, 15 avril 2022, Ammerschwihr.

Course orientation 3 jours de Pâques Ammerschwihr

2022-04-15 – 2022-04-15

Ammerschwihr Haut-Rhin Ammerschwihr

EUR Sur tout le week-end Pascal 2022 ce sont plus de 1000 coureurs qui prendront plaisir à naviguer dans les rues de Kientzheim et dans les forêts d’Ammerschwihr.

Pour les non initiés ou les plus jeunes, des parcours adaptés sont proposés. Les inscriptions se font en ligne de préférence mais il sera toujours possible de s’inscrire sur place dans la limite des cartes disponibles.

La salle polyvalente d’Ammerschwihr, proche du golf, sera le centre de course ; point de passage obligatoire pour tous les coureurs, possibilité de se restaurer, visiter les stands des partenaires, régler les formalités administratives, consulter les classements, bénéficier de soins …

Programme :

vendredi 15 avril après-midi : course courte distance dans les rues de Kientzheim (90% ville, 10% vignes)

samedi 16 avril après-midi : course moyenne distance entre vignes et forêt autour du centre de course

dimanche 17 avril matin : course longue distance en forêt autour du centre de course

lundi 18 avril matin : course moyenne distance entre vignes et forêt autour du centre de course

Durant le weekend de Pâques chaque jour une épreuve d’orientation. Sur inscription.

+33 3 89 78 22 78

