Course Odysséa, 7 novembre 2021, Nantes. 2021-11-07

Horaire : 08:00 17:00

Gratuit : non 6 € à 15 € Inscription jusqu’au 29 octobre 2021 à 22h : odyssea.infoLe pass sanitaire sera requis pour participer (à partir de 12 ans inclus) ODYSSEA Nantes est depuis 2007 une étape incontournable du circuit Odysséa. Un événement sportif (courses et marches à pied) unique dans votre région, en faveur de la lutte contre le cancer du sein.Entre amis, collègues ou encore en famille, partagez ensemble ce défi solidaire. Les inscriptions sont ouvertes à toutes et à tous : femmes, hommes et enfants.En courant ou en marchant, mobilisez-vous collectivement, pour soutenir et faire avancer la lutte contre le cancer du sein. Les fonds collectés seront reversés localement afin de soutenir les actions d’acteurs de la lutte contre le cancer du sein, qui aident au quotidien les patientes autour de chez vous. Au programme du dimanche 7 novembre 2021 : 8h – Ouverture du Village 9h – Course 10 km chronométrée11h – Course 5 km non chronométrée14h – Course Enfants 1 km “Je cours pour Maman”15h – Marche Solidaire 5 km non chronométrée17h – Fermeture du Village adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville Odysséa Nantes 2021

