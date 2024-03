[Course nocturne] FULL MOON RUN’ Le Robert Le Robert, samedi 20 avril 2024.

[Course nocturne] FULL MOON RUN’ Course de 5km fun ouverte à tous entre 8 ans et 99 ans… en marchant ou en courant. 2 départs : 1 compétiteurs, 1 non compétiteurs.

Sur le parcours : confettis, poudre, DJ, groupe à pied,… Samedi 20 avril, 19h00 Le Robert Dress code : fluo et « Bèt à Fé » Inscription sur Weezevent. Infos : 0696 83 03 84 et https://www.facebook.com/events/957351699153196/?ref=newsfeed

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-21T01:00:00+02:00 – 2024-04-21T05:59:00+02:00

Fin : 2024-04-21T01:00:00+02:00 – 2024-04-21T05:59:00+02:00

Le Robert Le Robert Le Robert 97231 Martinique