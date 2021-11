Auroux Auroux Auroux, Lozère Course nocturne d’Auroux Auroux Auroux Catégories d’évènement: Auroux

9ème édition. Course nocturne autour du village d’Auroux. Parcours de 14,7km avec 390 m de dénivelé positif. Un buffet festif et convivial sera offert aux concurrent, une belle soirée avant les fêtes ! Proposé par le Galopeur fou.

10 euros

